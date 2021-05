Requin blanc : la grande traversée de Nukumy

Nukumy est le plus gros requin blanc de l'Atlantique. C'est une femelle de 50 ans et de 5 mètres de long, qui pèse plus de 1 600 kilos. Son comportement intrigue les scientifiques. Début octobre, l'ONG qui étudie les requins de l'Atlantique capture provisoirement l'animal pour lui poser une balise GPS noire sur la dorsale afin de suivre ses déplacements. Le requin est alors localisé au large du Canada. Cette espèce de requin quitte rarement la côte américaine mais, surprise, elle change de trajectoire en février et elle traverse l'Atlantique en direction de l'Europe.

Donner naissance en Méditerranée ?

Les spécialistes émettent l'hypothèse d'une migration pour donner naissance à des petits, possiblement en Méditerranée. Nukumy va-t-elle poursuivre sa route vers l'Europe ? La présence en Méditerrané de cette espèce de requin blanc potentiellement dangereux serait très rare. Au fil des années, la pêche intensive a chassé l'espèce de la zone.