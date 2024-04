Reportage "On pourrait presque dire que c'est un bateau expérimental" : le Japon présente son nouvel amiral baleinier

Le Japon, qui a recommencé à chasser la baleine pour la consommation en 2019 après un moratoire de 30 ans, veut désormais amplifier cette activité grâce à un nouveau navire amiral construit spécialement et prêt à partir en mission en mai. Franceinfo l’a visité en avant-première.

à lire aussi franceinfo junior. Des questions d'enfants sur la chasse à la baleine

Il trône en majesté dans le port de Shimonoseki, capitale japonaise de la chasse à la baleine. Le Kangei Maru est le premier navire amiral baleinier construit au Japon en 73 ans, un bâtiment de facture totalement inédite. Yoshihasa Ina est un des dirigeants de Kyodo Senpaku la société exploitante : "C’est un navire amiral baleinier unique qui regroupe un bateau usine et un bateau cargo. En un sens, on pourrait presque dire que c’est un bateau expérimental."

Jusqu'à 800 tonnes de viande congelée

La partie basse de ce bâtiment à propulsion électrique de près de 113 mètres de long, 21 de large et quelque 9 200 tonnes ressemble à un immense atelier d’usine. Une porte gigantesque s’abaisse pour former une rampe avec une inclinaison faible, à 18 degrés, permettant d’y charger des baleines de très gros calibre repérées à l’aide d’un drone embarqué. Les explications du matelot Shimoda : "On hisse ici par l’arrière la baleine qu’on a pêchée, puis on la découpe directement sur place. Nous prévoyons de chasser des baleines de type rorqual commun de 70 tonnes et de les préparer ici."

Pour tailler la bête, il faut une dizaine de techniciens : "On arrive à découper une baleine en environ une heure, à la main, avec des gros couteaux. Les morceaux sont mis en sacs pour être congelés en mode rapide en 6 heures à -40 degrés celsius. L’ensemble de la chaîne de préparation mobilise environ 50 personnes." Le Kangei Maru peut contenir jusqu’à 800 tonnes de viande congelée. Le porte-parole du gouvernement japonais, à l’instar d’autres élus du très conservateur Parti Liberal Démocrate au pouvoir, salue la construction de ce nouveau bateau, martelant que le Japon veut entretenir sa tradition de chasse à la baleine, en respectant des quotas de prises et sans nuire à l’environnement, une position que contestent des organisations écologistes.