Report de la loi européenne contre la déforestation : "C'est un drame environnemental, climatique et économique", dénonce l'eurodéputée écologiste Marie Toussaint

Le Parlement européen a approuvé jeudi le report d'un an de la loi contre la déforestation, mais aussi un nouvel assouplissement du texte par une alliance des voix de la droite et de l'extrême droite.

"C'est un drame environnemental, climatique et économique", mais aussi "un drame pour les populations qui vivent dans ces forêts", dénonce l'eurodéputée écologiste Marie Toussaint, sur franceinfo, jeudi 14 novembre, après le report d'un an de la loi européenne contre la déforestation, ainsi que son assouplissement, votés par une partie de la droite et de l'extrême droite du Parlement européen.

: à lire aussi Les effets de la lutte contre le réchauffement climatique stagnent depuis 2021, selon une étude

"On est en plein dérèglement climatique" et "l'un des principaux problèmes, c'est la perte de couverture forestière qui fait perdre beaucoup de biodiversité, mais aussi de capacité d'absorber le CO2", souligne l'eurodéputée.

"Ce qui s'est joué aujourd'hui, c'est une alliance de la droite avec l'extrême droite de façon très claire pour mettre un coup d'arrêt, voire faire reculer le Pacte vert", fustige Marie Toussaint. La parlementaire dénonce "une pression croissante de la part de l'extrême droite pour faire reculer le Pacte vert". Pour elle, il s'agit d'un "jeu totalement électoraliste" puisque "les lignes directrices qui permettaient l'application de ce texte étaient prêtes dès mars 2024", ce qui aurait laissé du temps aux industriels pour se préparer à la transition. "Ursula von der Leyen a attendu le mois d'octobre pour publier [les textes], donnant libre court à ces industriels, à ces loobys, qui se saisissent pour demander le report", assène l'eurodéputée.

"Le report d'un an de la loi européenne, c'est 800 000 terrains de football qui vont partir en fumée pendant l'année qui vient." Marie Toussaint, eurodéputée écologiste à franceinfo

L'un des enjeux de cette loi est de réduire la déforestation importée, liée notamment au commerce de café, de cacao et de soja en Europe. Marie Toussaint affirme que "des entreprises comme Carrefour, Michelin et Nestlé, disent qu'elles sont d'ores et déjà prêtes à appliquer ce texte, qu'elles le feront d'ailleurs, loi ou pas, dès le 1er janvier 2025". Selon elle, "des petits producteurs d'un certain nombre de pays, l'Indonésie, le Brésil, le Vietnam" demandent à l'Union européenne de se dépêcher à adopter des mesures de préservation des forêts, parce que ces lois les "protègent des grands exploitants industriels qui agissent sans vergogne et détruisent la forêt pour pouvoir vendre leurs produits moins cher".

Pour Marie Toussaint, le report de la loi européenne contre la déforestation est un "enjeu majeur lié à la question de l'accord de libre-échange avec le Mercosur, contre lequel nous nous battons, parce que le Mercosur va accroître de 25% la déforestation, en pénalisant tous les producteurs de bétail de France et d'Europe, donc on a aussi besoin de protéger notre économie, en particulier nos agriculteurs". "Ce report du texte sur la déforestation, c'est un nouveau coup qui leur est porté", souligne-t-elle.

Contrairement au discours consistant à dire que les normes environnementales "pénalisent" l'Europe par rapport au reste du monde, la députée européenne écologiste insiste sur la nécessité de "produire de la qualité", de "protéger les producteurs qui sont sur le territoire européen" et de "leur permettre d'exporter cette qualité dans le monde". Avec le report et l'assouplissement de la loi contre la déforestation, mais aussi avec l'accord européen avec le Mercosur, "on se met entre les mains d'une production extérieure qui va importer des produits de bien plus basse qualité sur notre territoire, tout en portant atteinte à la nature, à la légalité sociale sur les autres territoires et aux droits d'un certain nombre de peuples, en particulier les peuples autochtones qui vivent dans la forêt", détaille Marie Toussaint.