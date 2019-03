REPLAY. "Ouvrez le 1". Peuvent-ils sauver la Terre ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Franceinfo et l'hebdomadaire Le 1 s’associent pour proposer un nouveau rendez-vous, tous les mercredis à 22h30 sur le canal 27 et ses supports numériques. Pour ce neuvième numéro, une question : peuvent-ils sauver la Terre ?

La journaliste de France Télévisions Emilie Tran Nguyen et le directeur de l'hebdomadaire Eric Fottorino dialoguent avec leurs invités sur l’actualité et le monde contemporain. Ils analysent cette semaine l'émergence des jeunes au cœur des enjeux climatiques. Et ils sont au cœur de cette dynamique, notamment par le biais de la grève scolaire. Depuis plusieurs mois, les initiatives citoyennes et associatives se multiplient pour contraindre les pouvoirs publics à lutter contre le réchauffement climatique.

Au sommaire

Une question / Plusieurs regards : Anaïs Lasne, juriste en droit de l’environnement, lauréate du concours écolo-quence et contributrice de l'hedomadaire Le 1 ; Hubert Reeves, astrophysicien, auteur de Le Banc du temps qui passe (éd. Seuil). A rebours : passe d'armes entre Haroun Tazieff et le commandant Jacques Cousteau sur le réchauffement climatique dans l'émission Les Dossiers de l'écran (archives de l'INA de 1979).

Repères : retour sur les grandes dates des réchauffements citoyens, du 29 novembre 2015 à aujourd'hui. 1 + 2 : Jean Jouzel, climatologue, ancien vice-président du groupe scientifique du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et colauréat du prix Nobel de la Paix 2007 avec le GIEC. A voix haute : Cyril Dion, réalisateur du documentaire Demain (César 2016), cofondateur du mouvement Colibris, auteur de « Imago » et du « Petit manuel de résistance contemporaine » (Actes Sud) lit "Valse de Santiago" d'Oscar Hahn.

> "Ouvrez le 1", un magazine télévisé, tous les mercredis à 22h30 sur Franceinfo (canal 27).

> "Le 1", un journal pour comprendre le monde, tous les mercredis en kiosque.