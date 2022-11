Réchauffement climatique : chaque personne peut faire un effort

Alors que la COP a débuté lundi 7 novembre, Nicolas Châteauneuf est sur le plateau du 20 heures afin de donner quelques conseils pour limiter son impact sur le réchauffement climatique.

Le réchauffement climatique est au cœur des débats et chaque personne peut lui-même limiter son impact sur la planète. "Un Français émet en moyenne un peu plus de six tonnes d’équivalent CO2 par an. C’est moins que dans la plupart des pays industrialisés", indique Nicolas Châteauneuf. Dans certains pays, comme aux États-Unis, ce chiffre monte jusqu’à 14 tonnes par an. Le journaliste tempère toutefois : "Mais si on intègre les produits qui sont fabriqués dans d’autres pays, par exemple en Chine, et que nous consommons en France, notre bilan, là, est moins bon. On passe à 10 tonnes par Français et par an."



Plusieurs secteurs impactant pour la planète

Parmi les 10 tonnes émises par les Français, plusieurs secteurs sont très impactant pour la planète. "Les deux plus grands postes d’émissions de gaz à effet de serre, ce sont les transports et l’alimentation. Environ deux tonnes et demie chacun", informe le journaliste. Nicolas Châteauneuf ajoute : "Le logement, c’est presque deux tonnes. La consommation courante, vêtements, Internet, loisirs : une tonne et demie. Sans oublier les services publics, éducation, défense, santé : une tonne quatre. Le tout fait 10 tonnes." L’objectif pour 2050 sera de passer à deux tonnes seulement par habitant.