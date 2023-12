Puits de forage de pétrole à La Teste-de-Buch : "Si on fait ça, c'est l'humanité entière qu'on condamne", dénonce l'eurodéputée écologiste Marie Toussaint

Le projet de huit puits de forage de pétrole dans la forêt de La Teste-de-Buch, en Gironde, est une "aberration" pour l'eurodéputée EELV Marie Toussaint. "Si on fait ça, c'est l'humanité entière qu'on condamne", dénonce-t-elle samedi 9 décembre sur franceinfo l'eurodéputée Marie Toussaint (EELV). Elle manifeste, avec des centaines de personnes selon elle, contre ce projet de forage de pétrole dans la forêt de La Teste-de-Buch, théâtre d'un gigantesque incendie pendant l'été 2022. Un projet porté par le groupe canadien Vermillon, déjà implanté sur le bassin d'Arcachon.

Pour l'eurodéputée, il est "impensable de continuer à ouvrir des puits de gaz et de pétrole à travers la planète", contrairement à ce que "défendent les pays producteurs de pétrole". Elle souligne que "toutes les recommandations des scientifiques [...], nous disent que si nous voulons tenir nos objectifs climatiques, il faut arrêter tout nouvel investissement dans le pétrole et dans le gaz". C'est pourquoi elle demande au préfet et au gouvernement de refuser ce projet. Marie Toussaint ajoute que ces puits se trouveront dans la forêt qui a brûlé à l'été 2022, "dont les sous-sols brûlent encore [...], on voit bien l'aberration que constitue ce projet".

Les lobbies des énergies fossiles omniprésents selon l'eurodéputée

Pour l'écologiste, il faut arrêter de "permettre aux entreprises de tirer tous les bénéfices qu'elles veulent tirer du pétrole". "Nous n'avons plus le temps", affirme-t-elle. Marie Toussaint plaide aussi pour "chasser les lobbies de nos institutions, ils sont présents partout". Et de citer la COP28, qui se déroule à Dubaï, "présidée par un géant de l'énergie fossile", ou encore le commissaire européen pour le climat, "qui a travaillé pour les lobbies fossiles".

"Les lois de l'économie ne sont pas au-dessus des lois de la nature" Marie Toussaint, eurodéputée Europe Écologie - Les Verts sur franceinfo

"Notre responsabilité aujourd'hui, c'est de préserver le vivant, même si cela doit porter atteinte à un certain nombre de profits", plaide Marie Toussaint.