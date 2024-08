Prévention incendie : les drones en action

La surveillance est de mise, deux ans et demi après les gigantesques incendies qui ont ravagé plus de 30 000 hectares. Les policiers, équipés de leur drone, et les agents de l’Office national des Forêts (ONF) patrouillent.

Pour rappeler les règles à respecter en forêt à La-Teste-de-Buche, en Gironde, les agents de l’ONF partent directement à la rencontre des vacanciers. “Le stationnement nocturne est interdit, l’usage du feu est interdit”, explique-t-il à des touristes en camping-car. “Quand on ne fait pas les choses, quand on ne prévient pas, on fait n'importe quoi et on perd un patrimoine qui mettra des années à se reconstruire”, commente le vacancier.

150 verbalisations par an



Chaque année, l’ONF réalise environ 150 verbalisations. “Quand on a des gens qui font des barbecues, on est plus sur de la répression. On a vraiment un risque” reprend Mathieu Brugère, technicien forestier territorial à l’ONF. Pour traquer les comportements dangereux, l’ONF travaille avec les policiers, qui sont équipés d’un drone.