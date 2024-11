Pots de yaourt : la promesse oubliée d'un recyclage français

L'engagement est là, minuscule, au risque de passer à côté. Sous vos pots de yaourt, se cache un triangle qui indique qu'ils sont recyclables. Une promesse faite par les industriels il y a 5 ans, pour éviter une interdiction du polystyrène, leur matériau principal. Sauf que cet engagement est loin d'être tenu.

En 2020, le gouvernement annonce une révolution. Elle porte un nom : "Bye bye plastique". Dans une vidéo avec le chant révolutionnaire italien Bella Ciao en fond, des personnes disent au revoir aux pailles, aux touillettes... Dans une autre vidéo d'archives du gouvernement, Emmanuel Macron affirme que la France sera "le premier pays sans plastique autour de ses fruits et légumes". Elisabeth Borne, elle, appelle à "la fin d'une société du tout-jetable".

Parmi les produits dans le viseur, les 15 milliards de pots de yaourt que nous consommons chaque année.

Le tri, et après ?

Après un passage par nos poubelles jaunes, les pots de yaourt atterrissent dans un centre de surtri comme Bourgogne Recyclage, à Beaune. Au beau milieu de tous types de plastique. Mais à eux seuls, les pots représentent 80% du polystyrène trié sur le site.

"Il faut bien séparer les différentes qualités de classique, les différentes couleurs de plastique pour les acheminer vers les bonnes filières de recyclage." Geoffroy Secula, directeur général de Bourgogne Recyclage à "L'Œil du 20 Heures"

Mais une fois mis de côté, reste à le recycler, ce qui n'est pas encore une réalité. Alors en 2020, les géants du lait, du plastique, et l'éco-organisme de la grande distribution Citeo, se sont réunis dans un consortium : PS25. Ils s'engagent à créer une filière de recyclage française rentable d'ici 5 ans.

Dans un rapport interne remis au gouvernement et révélé par Le Monde et franceinfo, ils avancent même l'échéance d'un an en affirmant que “ des solutions sont en cours de développement et avec de forts potentiels d'industrialisation à court terme (2024)”.

La promesse d'une piste française...

En janvier 2022, deux sites français sont identifiés : le britannique Ineos à Wingles, dans les Hauts-de-France, et Michelin, associé au canadien Pyrowave, à Bassent en Aquitaine.

Dans une vidéo promotionnelle que nous avons retrouvée, Pyrowave affirme avoir atteint le Graal. Il sera possible de refaire de nouveaux pots de yaourts à partir de vieux pots de yaourts.

"La principale avancée que propose Pyrowave, c’est de rendre possible le recyclage à 100% du polystyrène (...) donc les petits pots de yaourt, peuvent être utilisés à 100% dans des applications identiques." Jocelyn Doucet, directeur général de Pyrowave à "L'Œil du 20 Heures"

... rapidement mise de côté

Mais deux ans plus tard, ces deux centres de recyclage n'ont pas vu le jour. Car le recyclage du polystyrène est une technologie complexe, encore mal maîtrisée au niveau industriel, comme l'explique Nicolas Garnier, de l'association Amorce, allant jusqu'à poser la question "de savoir si un jour on arrivera à refaire du polystyrène alimentaire avec des vieux pots de yaourt. Il y a des pistes, on appelle ça le recyclage chimique. Ça consiste à démembrer le plastique de manière très fine".

"Aujourd'hui, le recyclage chimique, c’est sur le papier. Il y a quelques projets mais on ne les voit pas arriver." Nicolas Garnier, délégué général de l'association Amorce à "L'Œil du 20 Heures"

A l'heure actuelle, seuls 7 % des pots de yaourts sont effectivement recyclés, le tout dans les pays étrangers. En réalité, la piste d'une filière française a très rapidement été abandonnée, comme nous le raconte une ancienne salariée du consortium d'industriels, car, d'après elle, "monter une filière de recyclage de zéro, on peut le prendre par tous les bouts, le faire en moins de cinq ans, c'est impossible quasiment".

"Il n'y aura pas plusieurs acteurs, il n'y en aura pas un par pays. Il y en aura certainement un commun à toute l’Europe de l’Ouest." Source anonyme à "L'Œil du 20 Heures"

Une usine de recyclage va bien voir le jour. Mais en Belgique, à Anvers. Selon Citeo, elle pourrait traiter 80% du polystyrène français à partir de 2025. L'éco-organisme justifie son choix : "La sélection s’est faite d’après des critères techniques, environnementaux et financiers."

"En prenant en compte l’ensemble des critères, la note du projet belge est meilleure que celles des autres projets." Citeo à "L'Œil du 20 Heures"

Le gouvernement, lui, regrette des "progrès modestes" qui s'appuient sur "des recycleurs qui ne sont malheureusement pas en France". L'Etat a accordé un nouveau délai de cinq ans aux industriels. Il faudra donc attendre 2030 pour que 100% des yaourts soient recyclés.