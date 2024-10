Pollution : une nouvelle loi pour interdire les petites bouteilles en plastique

Une proposition de loi a été déposée pour interdire les bouteilles en plastique de moins de 50 centilitres à partir de 2027.

Les bouteilles en plastique, parfois d'une petite contenance, traînent dans les rues et peuvent arriver dans les rivières ou les océans. Pour limiter cette pollution, une proposition de loi prévoit d'interdire, au 1ᵉʳ janvier 2027, la production et la vente des bouteilles de moins de 50 centilitres. Cette proposition est écologique, mais aussi économique, car, en petit format, l'eau revient bien plus cher que dans les plus grandes bouteilles.

Diviser le nombre de bouteilles par deux d'ici à 2030

Certains industriels soulignent que ces bouteilles répondent à un besoin et se recyclent bien, mais les associations prônent des alternatives, comme le développement des fontaines à eau dans l'espace public ou l'usage de la gourde. Elles saluent cette proposition d'interdiction. En 2018, les Français ont consommé près de 15 milliards de bouteilles en plastique à usage unique. La loi prévoit de diviser par deux leur nombre d'ici à 2030.

