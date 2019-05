Pollution : les baies françaises menacées

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Algues vertes, réchauffement des eaux, ensablement, les plages françaises touchées par la pollution sont en souffrance. C'est le cas notamment des plages de la baie de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), régulièrement envahies par les algues vertes. "En 2017, 9 000 tonnes d'algues vertes y ont été ramassées. C'est une catastrophe, car elles asphyxient les poissons", précise la journaliste Florence Griffond qui revient sur ce phénomène. Dans la baie de Douarnenez (Finistère), des algues toxiques font augmenter la teneur en dioxine des coquillages, si bien que jeudi 25 avril 2019, la préfecture a interdit le ramassage de coquillages.

Réchauffement des eaux et ensablement

Le réchauffement climatique a également des conséquences sur les poissons présents dans les baies, notamment dans la baie de Somme (Somme), où la densité à diminué de 80 % en moins de 30 ans. "La température de l'eau augmente régulièrement de 0,3 degré par décennie", explique Florence Griffond. Autre effet dévastateur, l'ensablement. Toujours en baie de Somme, la mer se retire un peu plus chaque année, faisant remonter les fonds de plus de 2 cm par an.

