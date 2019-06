Plastique : bientôt des bouteilles consignées ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

En France, on achète chaque année 16 milliards de bouteilles en plastique. Le gouvernement veut s'inspirer d'un système de consigne comme en Allemagne, où le consommateur rapporte sa bouteille et récupère de l'argent. Le principe est simple : l'utilisateur paierait sa bouteille entre 10 et centimes d'euros plus chers. Il pourrait ensuite la rapporter en magasin ou à un automate pour être remboursé du prix de la consigne.

Un manque à gagner pour les collectivités territoriales

"Ce serait bien que l'on puisse déposer les bouteilles. On en utilise pas mal quand même", explique une consommatrice. Mais pour les collectivités, la mise en place d'une consigne est un manque à gagner, car elles vendent les bouteilles 250 euros la tonne à des entreprises de triage. Dans ce centre de tri d'Épinal, 30% des recettes sont liées aux bouteilles en plastique. La collectivité a même investi 15 millions d'euros dans un nouveau centre. Un manque à gagner qui pourrait pénaliser aussi les usagers.

