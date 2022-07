Plan de "sobriété énergétique" : quelles sont les pistes d'économies chez la SNCF et Air France ?

Il veut des propositions sur la table d'ici la fin de l'été. Le ministre délégué aux Transports Clément Beaune a annoncé, vendredi 15 juillet sur franceinfo, qu'il allait demander aux entreprises de son secteur - notamment le ferroviaire et l'aérien - de faire plus d'efforts pour limiter leur consommation d'énergie. Une volonté d'aller vers la "sobriété énergétique" brandie par Emmanuel Macron lors de son interview du 14-juillet.

Dans son interview le jour de la fête nationale, le chef de l'Etat s'est montré pessimiste et a préparé les Français à une rentrée et un hiver "difficiles" en raison de la guerre en Ukraine. Air France et la SNCF font partie des entreprises qui consomment le plus d'énergie en France. Peuvent-elles être plus économe ?

Quelles pistes d'économie d'énergie dans les gares ?

À très court terme, d'ici l'automne, car c'est le délai donné par le ministre pour commencer à agir. La compagnie ferroviaire a plusieurs marges de manoeuvre. Elle peut accentuer ses économies d'énergie sur l'éclairage dans les halls de gare sur les écrans d'informations notamment. Ils sont déjà éteints pendant la nuit, quand les gares sont fermées, nous assure la SNCF ainsi que les écrans publicitaires. L'objectif est que d'ici 2030, les plus anciens et plus énergivores soient remplacés.

L'entreprise publique cherche également à produire sa propre énergie, une énergie renouvelable. À la rentrée de septembre, la SNCF va en effet annoncer quel partenaire elle a choisi pour installer des panneaux photovoltaïques. Près de 200 000 m² de panneaux au-dessus des parkings de plus de 150 gares seront installés pour une mise en service espérée d'ici un an et demi.

Quelles sont les pistes d'économie d'énergie pour les trains ?

Changer de vitesse plus tôt, ne pas faire trop d'à-coups... L'éco-conduite, enseignée dans les auto écoles, fait désormais aussi partie de la formation des conducteurs de train. C'est un ordinateur, un algorithme qui indique au conducteur comment rouler pour économiser les moteurs et l'électricité et indique la vitesse à atteindre à chaque moment. Une sorte de régulateur qui permet par exemple de profiter de l'effet d'inertie, lorsque le train avance sans que les moteurs soient sollicités. Ce dispositif n'est pas encore généralisé à tous les trains. Pour l'instant, la SNCF dit économiser deux millions d'euros sur sa facture énergétique grâce au programme.

Quelles sont les pistes d'économie d'énergie pour les avions ?

Chez Air France, les pilotes sont incités à quelques bonnes pratiques. Comme lors de l'atterrissage, ne pas descendre par paliers mais de façon continue. L'avion économise du kérosène. Autre conseil : ne faire tourner qu'un moteur sur deux quand l'avion est au sol, sur la piste. La compagnie française peut aussi continuer de réduire le plus possible le poids de ses avions. Tout d'abord avec ce qu'ils transportent à bord. Il y a moins de magasines dans les vide-poches, moins de documents de vol dans la cabine de pilotage - ils ont tous une tablette - et puis les sièges dans les appareils les plus récents sont plus légers.

Les nouveaux avions sont aussi un levier d'économie de kérosène. Ils en consomment 25% de moins en moyenne que leur prédécesseur. Grâce à leurs alliages plus légers, en titane, ou en carbone, et leurs moteurs moins gourmands en carburant. Cette année 2022, Air France va recevoir huit appareils neufs A350 long-courriers et 15 A220 pour les moyen-courriers.