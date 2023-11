Plainte d’associations contre les fabricants d’eau minérale : "Dire au consommateur 100% recyclable, ça nous paraît tout à fait trompeur", dénonce la CLCV

François Carlier, délégué général de la CLCV, a rappelé que l’eau du robinet est "ce qu'il y a vraiment de plus écologique parce qu'elle est livrée 7/7 jours, 24/24 h à domicile, sans emballage".

"Dire au consommateur 100% recyclable", alors que 60% des bouteilles seront recyclées en volume, "ça nous paraît tout à fait trompeur", a dénoncé mardi 7 novembre sur franceinfo François Carlier, délégué général de l’association nationale de défense des consommateurs et usagers CLCV.

Plusieurs associations de consommateurs déposent mardi 7 novembre une plainte administrative contre les principaux fabricants de bouteilles plastiques pour "greenwashing" auprès des autorités européennes de protection des consommateurs (CPC). Les associations reprochent aux fabricants d’utiliser de façon abusive les termes 100% recyclable ou 100% recyclé. "Le démon du marketing, c'est évidemment d'aller trop loin", dit-il. En 2021, la CLCV avait déjà porté plainte contre Volvic pour "greenwashing" et "cette plainte a permis d'initier une action au niveau européen", explique l'association de protection des consommateurs.



franceinfo : Que reprochez-vous aux fabricants d’eau minérale ?

François Carlier : Les bouteilles d'eau minérale posent un problème écologique parce qu'il y a du plastique. Il y a un impact de la matière sur le climat, parfois de pollution de la nature. Face à ça, les entreprises ont essayé de faire des efforts de recyclage. En soi, c'est bien. Elles veulent communiquer sur ces efforts, pourquoi pas. Mais le démon du marketing, c'est évidemment d'aller trop loin, c'est de présenter ça d'une manière absolue, 100% recyclable, 100% recyclé. Comme si, en fait, il n'y avait plus du tout un impact écologique, comme s'il s'agissait quasiment de produits complètement verts. C'est faux.



C’est impossible selon vous que la bouteille soit 100% recyclable ?

Oui, c'est très contestable si on prend le 100% recyclable. Dans une bouteille d'eau minérale, le bouchon et l'étiquette ne sont pas recyclables. Déjà pour commencer, ça ne peut pas être 100%. Ensuite, quand on affiche ça auprès du consommateur, même sur le reste de la bouteille, on oublie de lui dire qu'en pratique, il y a à peu près 55 à 60% des volumes qui sont effectivement recyclés parce que tout n'est pas collecté parmi les bouteilles. Donc, dire au consommateur 100% recyclable, même si on met de côté le bouchon et l'étiquette sans lui préciser qu'en réalité, au final, ce ne sera que 60% qui sera recyclé en volume, ça nous paraît tout à fait trompeur et c'est pour ça qu'on s'en remet à une plainte.



Certaines marques utilisent des petits visuels verts, des montagnes par exemple, pour identifier leur produits comme bons pour la planète. Ça vous agace ?



Oui. À la limite, c'est presque un produit bio, totalement écologique. En fait, il y a cette espèce d'idées qu'ils essaient de véhiculer, que grosso modo, on rentre dans l'économie circulaire. Tout le plastique, en fait, sera constamment réutilisé. Il ne produira jamais d’impact écologique. Or c'est faux. On peut choisir de boire de l'eau minérale, mais fondamentalement, ça pose un problème écologique.

On peut réduire ce problème écologique et on ne peut pas le faire disparaître. Il y a des marques d'eau minérale qui ne tentent pas ce type d'allégation. Et à côté de ça, il y en a d'autres qui se disent 100% vert. Elles ne sont pas du tout. Du coup, elles pourraient prendre un avantage par rapport à leurs concurrents. On voit un marché qui devient mal organisé et qui devient fondamentalement trompeur.



Qu’attendez-vous de cette plainte ?



Il y a 18 mois, au niveau national, la CLCV a porté plainte auprès du tribunal judiciaire de Paris contre Volvic pour tromperie. Le juge statuera. Ensuite, on s'est dit il y a un vrai problème global au niveau européen et donc on porte plainte auprès de la CPC (Consumer Protection Coopération) qui est en fait la Répression des fraudes au niveau européen. On espère qu'ils vont faire une enquête, éventuellement prendre des sanctions et enjoindre les professionnels à changer. C’est une sorte de plainte administrative pour que la Répression des fraudes européennes agisse.



Faut-il rendre obligatoires les bouteilles en carton par exemple ?



On peut aller vers ça. On comprend que les gens peuvent choisir l'eau minérale plutôt que l'eau du robinet. Il faut quand même toujours rappeler que l'eau du robinet, c'est ce qu'il y a vraiment de plus écologique parce qu'elle est livrée sept jours sur sept, 24 h sur 24 à domicile, sans emballage. Il faut essayer de tendre vers l'eau du robinet.