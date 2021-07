"Ce président n'est pas fiable", a réagi Julien Bayou, secrétaire national Europe Ecologie les Verts, après l'annonce par EDF jeudi sur le maintien jusqu'en 2024 de la centrale électrique de Cordemais (Loire-Atlantique) qui continuera de fonctionner au charbon, malgré l'engagement présidentiel d'en finir avec ce combustible.

"Vous ne pouvez pas le croire"

"Le bilan des promesses d'Emmanuel Macron, c'est finalement la réintroduction des néonicotinoïdes", a enchainé Julien Bayou. Les néonicotinoïdes pour les producteurs de betteraves sont "une gigantesque arnaque. Le gouvernement réintroduit les néonicotinoïdes pour ne pas les indemniser alors qu'ils ont tout perdu avec les maladies sur leurs récoltes", insiste-t-il. "Quand il vous dit quelque chose vous ne pouvez pas le croire, a poursuivi Julien Bayou. Il s'est engagé sur la réduction des pesticides et il réintroduit les pesticides. On vous dit les centrales à charbon c'est dangereux, que le charbon est l'un des gaz les plus dangereux dans les émissions de CO2 et cela continue".

Julien Bayou pointe aussi la Convention citoyenne pour le climat, qui avait fait de nombreuses propositions, mais "90% ont été enterrées, selon lui. Emmanuel Macron avait brandi l'idée du référendum climat, mais en attendant on n'a rien", a-t-il regretté.

"On est à mille lieues de toutes les promesses. Rappelez-vous, 'Make Our Planet Great Again', il donnait des leçons à Bolsonaro ou à Trump." Julien Bayou à franceinfo

Julien Bayou prend l'exemple de la Guyane où "l'Etat organise la déforestation et les centrales polluent. On a un président qui tourne le dos à tous ses engagements en matière de climat. C'est un nouveau défaut d'anticipation. On a besoin d'un président qui prépare et qui répare. Ce président tourne le dos à l'avenir."