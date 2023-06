S-métolachlore : l'autorisation de mise sur le marché de l'herbicide prolongée par la Commission européenne

L'herbicide est utilisé principalement pour la culture du tournesol, du soja ou de la betterave. Selon l'Anses, des dérivés de ce pesticide ont été détectés au-delà des limites autorisées dans des eaux souterraines.

La Commission européenne a prolongé jusqu'au 15 novembre 2024 l'autorisation de mise sur le marché du S-métolachlore, l'un des herbicides les plus utilisés en France, selon une décision rendue début mai. L'autorisation courait initialement jusqu'au 31 juillet 2023.

>> INFOGRAPHIES. Ce que l'on sait des résidus de pesticides dans l'eau du robinet de milliers de communes (et des incertitudes sur leur toxicité)

Ce produit, très utilisé sur les cultures de maïs, de tournesol ou encore de soja, est classé "cancérogène suspecté" depuis juin 2022 et un avis de l’Agence européenne des produits chimiques (Echa). Selon un avis de l'Agence de sécurité sanitaire (Anses), cette substance se dégrade en des dérivés chimiques et devient des "métabolites", qui se retrouvent dans les sols, les eaux de surface et eaux souterraines - et donc potentiellement dans l'eau potable.

Mi-avril, l'Anses avait banni les principaux usages du S-métolachlore, contre l'avis du ministre de l'Agriculture. Marc Fesneau avait mis en avant les risques économiques découlant de cette décision et que la "souveraineté alimentaire" était en jeu. "Je ne serai pas le ministre qui abandonnera des décisions stratégiques pour notre souveraineté alimentaire à la seule appréciation d'une agence", avait réagi Marc Fesneau devant les agriculteurs et représentants de la FNSEA réunis en congrès.