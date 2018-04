QUIZ. Sucres ajoutés, graisses cachées, additifs interdits... Savez-vous vraiment ce que contiennent vos aliments ?

Du ketchup qui contient plus de sucre que de tomate, des graisses cachées dans les céréales pour enfants, du pain de mie plus salé qu'un paquet de chips... Dans son hors-série publié jeudi 12 avril, le magazine 60 millions de consommateurs s'attaque aux "aliments qui empoisonnent".

Près de 100 produits sont épinglés par le mensuel, qui tente de donner des clefs au consommateur pour mieux débusquer les aliments qui peuvent lui nuire. Dans cette enquête, la revue dénonce par exemple "les Tartuffe du manger-sain". "On ne peut faire confiance les yeux fermés à aucun produit, souffle Adeline Trégouët, rédactrice en chef du magazine. Les produits vegans, parfois, ne sont pas vraiment vegans."

Et si vous pensez être capable de débusquer les aliments déconseillés, méfiez-vous. Car les réponses les plus évidentes ne sont pas forcément les plus justes, comme vous allez pouvoir le constater grâce à notre quiz réalisé à partir de l'enquête de 60 millions de consommateurs. A table !