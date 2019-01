Produits bio : où sont-ils le plus consommés en Europe ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le bio est devenu l'objet d'une guerre économique entre les grandes surfaces et les magasins spécialisés en France. Mais où en sont les Français de leur consommation de produits bio par rapport aux voisins européens ? "Selon les derniers chiffres européens, la consommation du bio dans l'Union européenne s'élève à 29,1 milliards d'euros, 12,4% de plus en un an", indique Jihane Benzina sur le plateau du 13 Heures.

Les Danois champions du bio

"70% de ces produits sont consommés par quatre pays : l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni. Mais au quotidien, ce sont les Danois, les Autrichiens et les Suédois qui ont du bio dans leur panier. 9,7% de leur budget course, pour les Danois. À titre de comparaison, en France c'est 3,5%, donc beaucoup moins", explique la journaliste de France 2. Le premier marché bio européen reste l'Allemagne.

