Pollution : des pesticides ont été relevés dans l'air du centre de La Rochelle

Des résultats qui inquiètent des élus locaux. Des pesticides ont été retrouvés dans l'air du centre de La Rochelle, en Charente-Maritime, à quelques encablures de vastes plaines céréalières, selon les résultats d'une étude publiée le 12 juillet par l'observatoire de la qualité de l'air en Nouvelle-Aquitaine (Atmo). Réalisée du 9 octobre au 26 décembre 2023, cette étude est la première comprenant des prélèvements en zone urbaine.

Les données recueillies et analysées montrent que la concentration hebdomadaire moyenne de pesticides dans l'air a pu atteindre "3,9 nanogrammes par mètre cube (ng/m3) d'air pour les herbicides" place de Verdun, au cœur de la ville, à 1,9 km de la première parcelle agricole. Ces taux sont environ trois fois plus élevés à Montroy (13,2 ng/m3) et Saint-Christophe (11,8 ng/m3), les deux autres sites de prélèvement situés en milieu rural, respectivement à 15 et 20 km à l'est de La Rochelle.

"Ces produits sont très volatiles"

Cette différence de niveau suggère "un transfert des molécules par l'air depuis les surfaces agricoles vers cette zone urbaine", selon l'étude. Cela "prouve scientifiquement que ces produits sont très volatiles et qu'on les retrouve loin de la zone où ils sont épandus", estime auprès de l'AFP Marc Maigné, médecin et élu référent en matière de politique de santé environnementale pour l'agglomération de La Rochelle.

Les principales molécules retrouvées sont le prosulfocarbe, surtout utilisé à l'automne comme herbicide sur les céréales d'hiver, et la pendiméthaline, herbicide au large spectre d'action répandu aussi bien sur des céréales, que sur du colza, du maïs, des vignes ou des vergers. Cette pollution aux pesticides est un sujet brûlant dans le secteur depuis le lancement en 2018 d'une alerte sanitaire par le centre hospitalier de Poitiers, pour signaler le nombre élevé de patients – une cinquantaine d'adultes et plusieurs enfants - atteints d'hémopathies et cancers à Saint-Rogatien, un bourg de 2 200 habitants proche de La Rochelle.

"C'est une pollution qui se rajoute aux autres pollutions, trafic automobile, particules fines, etc.", souligne Marc Maigné. Même s'il ne dresse aucun parallèle avec le taux local anormalement élevé de cancers pédiatriques, parce qu'il soupçonne un effet cocktail, il juge qu'il "faut qu'on augmente la fréquence de ces études et qu'on fasse remonter ces chiffres au niveau national".