Pesticides : une étude de l'Anses alerte sur la large présence de métabolite du chlorothalonil dans l'eau potable en France

Cette molécule est issue de la dégradation du chlorothalonil, un pesticide désormais interdit en France. Sa présence dépasse le seuil de qualité dans plus d'un échantillon sur trois.

Elle alerte sur "des dépassements de la limite de qualité dans plus d'un prélèvement sur trois". L'agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a publié jeudi 6 avril les résultats de sa dernière campagne d'analyse nationale, dans le réseau d'eau potable, de composés chimiques qui ne sont pas ou peu recherchés lors des contrôles réguliers. Parmi les polluants scrutés, le métabolite du chlorothalonil a attiré l'attention des chercheurs. "C'est le métabolite de pesticide le plus fréquemment retrouvé, dans plus d'un prélèvement sur deux", note l'agence dans son communiqué.

Ce métabolite est issu de la dégradation du chlorothalonil, un pesticide interdit en France depuis 2020, et sa présence dépasse le seuil de qualité de 0,1 µg/L dans plus d'un échantillon sur trois (34%). Or, "sa molécule mère [est] considérée comme cancérogène probable par les autorités sanitaires européennes et associée à l’apparition de tumeurs rénales sur les animaux de laboratoire", rappelle Le Monde. "Aucun effet sanitaire du métabolite en question n'est avéré à ces doses d’exposition, mais les données sont très lacunaires", précise le journal.