Pesticides : une consultation citoyenne pour définir les distances de sécurité

Le gouvernement propose dix mètres entre les habitations et les zones d'épandage de pesticides pour les cultures hautes (arbres fruitiers, vignes) et cinq mètres pour les cultures basses (légumes, céréales). "C'est la première fois qu'on va mettre en place des distances minimales et on est un des seuls pays à le faire", s'est félicité lundi 9 septembre la ministre de la Transition écologique Élisabeth Borne.

Hulot : distances "dérisoires"

Le projet de décret permet d'adapter ces distances. Mais elles sont dérisoires", selon Nicolas Hulot. C'est un "poisson d'avril", estime Yann Arthus-Bertrand, "une mauvaise blague" pour Ségolène Royal. Même son de cloche du côté des ONG, qui demandent 150 mètres de protection autour des maisons. Le débat est vif. Le gouvernement a décidé de mettre en place lundi matin une consultation en ligne sur le site du ministère de l'Agriculture durant trois semaines.

