Info franceinfo Pesticides tueurs d'abeilles : vers la prolongation pour une troisième année de leur usage pour la culture des betteraves

Pour répondre à la crise de la betterave sucrière victime d’une jaunisse virale, un projet de décret a été soumis mardi à consultation par le ministère de l'Agriculture pour autoriser pour la troisième année consécutive l’usage de de néonicotinoïdes. Une décision prématurée, estime Générations futures.

Un projet de décret a été soumis mardi 3 janvier à consultation par le ministère de l'Agriculture pour autoriser l’usage de néonicotinoïdes pour la 3eme année consécutive, pour les cultures de betteraves sucrières, a appris franceinfo. Le gouvernement souhaite ainsi répondre à la crise de production dans le secteur. Il y deux ans les plants ont été attaqués par des pucerons verts. Un tiers de la récolte avait été endommagée.

Les néonicotinoïdes sont pourtant jugés responsables de la mort des abeilles. Ils avaient été bannis en 2018. Mais le gouvernement avait décidé de revenir en arrière et avait fait adopter par le Parlement une dérogation pour réintroduire provisoirement l'insecticide pour trois ans en fonction du climat et du risque viral. Le projet d'arrêté restreint l'utilisation des néonicotinoïdes à la betterave sucrière pour une durée de quatre mois. Il définit un garde-fou pour les cultures qui pourront être replantées sur les parcelles après la récolte. La consultation dure jusqu’au 24 janvier.

Aucun plant de betterave positif à la jaunisse début décembre

Mais elle arrive un peu vite, estime Francois Veillerrette, le directeur de l’association Générations futures, opposé aux néonicotinoïdes : "On a l’impression que le gouvernement veut à tout prix accorder une dérogation pour l’usage de néonicotinoïdes pour les betteraves encore cette année alors même qu’on n’a pas tous les éléments qui nous permettent de juger. On a même des éléments qui nous rassurent plutôt et qui plaident contre la dérogation", avance-t-il. Sur son site internet, l’association explique que la pression virale de la jaunisse de la betterave est bien moindre que les années précédentes. "Aucune plante n’est positive aux virus à date du début décembre. Seules six plantes ont un statut ‘douteux’. Or pour qu’un risque puisse être prévu il faudrait pouvoir arguer à la fois d’un réservoir viral important et de l’apparition précoce de pucerons servant de vecteur au virus", écrit-elle. Rien ne justifie donc à ses yeux la dérogation proposée.

Vingt millions d’euros ont été dégagés pour trouver des alternatives. L’Institut pour l’agriculture et l’environnement, l’INRAE, est chargé d’un plan qui doit permettre de sortir à nouveau des néonicotinoïdes.