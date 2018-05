VIDEO. "Le salaud !" : une députée LREM découvre en direct une déclaration du ministre Stéphane Travert

Elle montre son désaccord. Dans une séquence diffusée par l'émission "C Politique", dimanche 27 mai, la députée LREM Sandrine Le Feur découvre avec surprise un tweet du ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, à propos d'un amendement que la Bretonne de 27 ans a déposé avec le député Matthieu Orphelin afin d'interdire le glyphosate d'ici trois ans avec des dérogations possibles sur deux ans.

"Il est signé par 70 députés !"

"L’interdiction du glyphosate n’a jamais figuré dans le projet de loi. Il existe un amendement, déposé par un député, qui n’a pas été adopté en commission", a affirmé sur Twitter le ministre en marge du débat sur la loi Agriculture et alimentation, actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. "Le salaud !" réagit Sandrine Le Feur, filmée par "C Politique". Et l'élue de La République en marche de préciser que l'amendement a été "signé par 70 députés".