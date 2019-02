"On se trompe si on considère que c’est impossible" d'interdire le glyphosate, estime Adrien Quatennens

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

La proposition de La France insoumise pour inscrire dans la loi l'interdiction du glyphosate dès novembre 2020 a été rejetée jeudi 21 février par l'Assemblée nationale. En janvier, Emmanuel Macron a affirmé que la France ne parviendrait pas à se passer "à 100%" du produit en trois ans. Le "revirement en termes d’engagement" du président de la République "n’est pas sérieux", a réagi Adrien Quatennens, vendredi sur franceinfo.

Pour le député LFI du Nord, "la proposition de loi que [les députés Insoumis] ont défendue [jeudi] visait juste à traduire dans la loi l’engagement par tweet d’Emmanuel Macron". L'objectif était "de faire respecter son engagement" au président de la République. "On se trompe si on considère que c’est impossible" d'interdire le glyphosate, a expliqué Adrien Quatennens.

L’arrêt du glyphosate pourrait menacer certaines filières. "Je vous accorde que si on planifie cette sortie, cela suppose de changer de modèle agricole. On peut l’impulser. Je suis persuadé que si on nous donne les moyens c’est possible." Adrien Quatennens a comparé le "scandale du glyphosate à celui de la chlordécone ou à celui de l’amiante. Ce sont des produits dont on connaît la dangerosité, l’impact."