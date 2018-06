Matthieu Orphelin (LREM) : il y a des choses à changer pour que les députés "travaillent beaucoup mieux"

Le Premier ministre Édouard Philippe a rappelé à l'ordre les députés mardi 5 juin en leur demandant de jouer collectif. "Je joue collectif. Les amendements que je porte sont travaillés avec le groupe des députés LREM. Ils sont souvent retenus, parfois non. Et si ceux-ci sont importants à mes yeux, je les porte avec quelques collègues. Nous sommes là pour faire la loi et contrôler l'action du gouvernement", se justifie Matthieu Orphelin jeudi 7 juin dans "Les 4 Vérités".

Matthieu Orphelin a déposé un amendement le 29 mai visant à interdire le glyphosate allant contre l'avis du gouvernement. "Personne n'a remis en cause cet engagement du chef de l'État. Je pensais que c'était la meilleure solution pour y arriver. Mais le gouvernement veut d'abord parier sur la mobilisation des acteurs", se défend le député LREM du Maine-et-Loire.

Hollande n'est "pas un espoir"

Le président de l'Assemblée François de Rugy estime qu'il faut baisser le rythme de travail, sachant que les parlementaires ont siégé 17 jours de suite avec des semaines de 80 heures. "On pourrait travailler beaucoup mieux à l'Assemblée, en améliorant l'organisation", estime de son côté Matthieu Orphelin, pointant du doigt "les rappels aux règlements qui pollue la moitié des séances".

François Hollande fait la une de Libération et cartonne avec son livre Les leçons du pouvoir. "Ce n'est pas un espoir pour moi. Quand on a été aux plus hautes fonctions, il faut tourner la page, il ne faut pas imaginer un retour. Il a beaucoup d'expérience à transmettre", conclut-il.