Glyphosate : l'autorisation du glyphosate renouvelée pour 10 ans par la Commission européenne

La Commission européenne a renouvelé, jeudi 16 novembre, l'autorisation du glyphosate pour 10 ans. L'herbicide le plus utilisé a été classé comme cancérogène probable par l'Organisation mondiale de la Santé.

La Commission européenne a renouvelé l'autorisation du glyphosate pour 10 ans, jeudi 16 novembre. Il s'agit de l'herbicide le plus utilisé. Une satisfaction pour les agriculteurs qui s'en servent encore. Selon eux, il n'y a pas d'alternative crédible aujourd'hui. Pour rendre son verdict, la Commission s'appuie sur un rapport de l'Agence européenne de sécurité des aliments. Il estime que le niveau de risque présenté par le glyphosate ne justifie pas une interdiction.



La France dit vouloir rapidement réduire son usage

Les opposants au glyphosate rappellent de leur côté que l'herbicide a été classé comme cancérogène probable par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), et que plusieurs études scientifiques prouvent sa dangerosité pour l'homme et la biodiversité. La Commission européenne précise toutefois qu'elle laisse la possibilité aux gouvernements d'interdire ou non le glyphosate dans certaines situations. La France dit, jeudi, vouloir rapidement réduire l'usage du glyphosate dès que cela est possible. Son interdiction totale était pourtant une promesse de campagne d'Emmanuel Macron en 2017.