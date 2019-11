Fin du glyphosate : un surcoût à prévoir pour les agriculteurs ?

Le glyphosate sera interdit dans l'agriculture, sauf dérogation, en 2021, et totalement banni d'ici 2023. Mais selon un rapport parlementaire, cette décision devrait coûter entre 50 à 150 euros par hectare et par an aux cultivateurs. Une somme que déboursent déjà les exploitants qui ont choisi de se passer de cet herbicide.