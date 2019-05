Fichage pour Monsanto : "Il faut que l'action souterraine des lobbies puisse être mise à la lumière du jour", estime Matthieu Orphelin

Le député Matthieu Orphelin parle de "méthodes inadmissibles" de la part de Monsanto, alors que des documents confidentiels d'agences de communication travaillant pour la firme révèlent un fichage de leaders d'opinion.

"On a besoin des relations avec les lobbies pour faire la loi. Mais il faut que tout cela soit clair, transparent", estime le député non-inscrit Matthieu Orphelin, vendredi 10 mai sur franceinfo. Il réagit à la révélation par "L’œil du 20h" de France 2 et le journal Le Monde que des centaines de scientifiques, politiques et journalistes ont été secrètement fichés par des agences de relations publiques qui travaillent pour l’entreprise américaine Monsanto.

Matthieu Orphelin, qui avait claqué la porte de La République en marche en février 2019, a publié une tribune au mois d'avril pour demander plus de transparence sur le travail des lobbies, notamment sur leurs liens avec les politiques. À travers ces fichages, "c'est tout le cynisme de Monsanto qui s'exprime à nouveau", estime-t-il. "Il faut que cette action souterraine puisse être mise à la lumière du jour",

franceinfo : Ce fichage pratiqué pour le compte de Monsanto fait partie des choses que vous voulez combattre ?

Matthieu Orphelin : On voit avec ce scandale que les méthodes de groupes tels que Monsanto-Bayer sont toujours les mêmes, des méthodes inadmissibles. Je suis vraiment en colère de voir ce cynisme de ces grands groupes. Ces fichages complément illégaux de politiques, de journalistes scientifiques, ou de responsables associatifs, c'est tout le cynisme de Monsanto qui s'exprime à nouveau dans ce scandale. Monsanto, Bayer, leurs cabinets, de lobbies continuent à avoir des actions massives sur lesquelles ils investissent des millions d'euros pour travestir la décision politique, pour injurier la science. Il faut que cela cesse. La transparence de l'action des lobbies est encore plus importante aujourd'hui à la lumière de ce nouveau scandale Monsanto.

Quel est le risque de ces fichiers ?

Pourquoi est fait ce fichier ? Pour pouvoir influer plus facilement sur les décisions des politiques. Avec ce fichier, Monsanto va pouvoir concentrer ses efforts de lobbying pour influencer plus facilement les députés. C'est illégal, ce qu'a fait Monsanto. Cela s'inscrit dans la suite de toutes leurs actions, les faux groupes de fermiers pour montrer qu'il n'y a pas d'impact sur la santé, les fausses analyses sur la santé... C'est cette stratégie massive. C'est là uniquement pour retarder les évidences scientifiques, les évidences politiques. Je ne trouve pas ça légal que des grands groupes dépensent autant de millions d'euros dans un seul but : changer la loi, non pas pour l'intérêt général, mais pour leur profit, pour l'intérêt particulier des firmes. On ne peut plus faire passer l'intérêt économique de Monsanto-Bayer avant la santé des citoyens et la protection de l'environnement.

Mais est-ce que ce lobbying marche ?

Oui, ces millions d'euros dépensés par Monsanto et Bayer, cela permet d'entretenir le doute ou d'influencer les hommes et femmes politiques qui se posent des questions sur ces sujets. Je demande que tous les rendez-vous entre les parlementaires et les lobbies puissent être rendus publics, comme c'est déjà le cas au Parlement européen depuis peu. Il faut que cette action souterraine puisse être mise à la lumière du jour, que tout le monde voit ce que veut dire l'influence d'un lobby sur la fabrique de la loi. On a besoin de ces relations avec les lobbies pour faire la loi. Mais il faut que tout cela soit clair, transparent, et que les méthodes illégales puissent être de l'histoire ancienne. C'est scandaleux qu'en 2019 des groupes se permettent encore cela.