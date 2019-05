Fichage de données personnelles pour Monsanto : France Télévisions annonce son intention de porter plainte

Dans un tweet publié samedi, le directeur de l'information du groupe audiovisuel public dénonce des "méthodes inacceptables".

Des "méthodes inacceptables". Au tour de France Télévisions d'annoncer son intention de porter plainte, après la révélation par France 2 et Le Monde, jeudi 9 mai, du fichage de centaines de personnalités, classées en fonction de leurs opinions sur le glyphosate, les OGM ou les pesticides en général. "L'indépendance de l'information est au cœur de nos missions de service public", écrit Yannick Letranchant, le directeur exécutif en charge de l'information de France Télévisions, samedi 11 mai, dans un tweet.

Tout notre soutien aux journalistes victimes de fichage illégal @francetele dénonce avec la plus grande fermeté ces méthodes inacceptables et va porter plainte.

Ces documents étaient utilisés par des agences de communication travaillant pour Monsanto. Un journaliste de France Télévisions y figurait.

Une enquête préliminaire ouverte

Comme France Télévisions, plusieurs goupes de médias ont déjà annoncé leur intention de faire valoir leurs droits. Parmi eux, Radio France et Le Monde. Le Parisien/Aujourd'hui en France va de son côté saisir la Cnil.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire. Elle vise les délits de "collecte de données personnelles par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite", "enregistrement de données à caractère personnel sensible sans l'accord de l'intéressé et transfert illicite de données à caractère personnel" et de "traitement automatisé de données personnelles sans déclaration préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés".