Le député européen EELV a également affirmé, jeudi sur franceinfo, que l'utilisation d'un des herbicides les plus vendus au monde avait augmenté en France.

"Souvenez-vous ! Il y a presque trois ans jour pour jour, le président de la République disait : 'Nous allons interdire le glyphosate. Dans trois ans, il n'y [en] aura plus'," a déclaré Yannick Jadot, jeudi 25 juin sur franceinfo. Le député Europe-Ecologie-Les Verts a également affirmé que l’on a "augmenté l’utilisation du glyphosate dans notre pays".

Emmanuel Macron a bien fait cette promesse. En revanche, il est plus difficile d'estimer si les ventes de glyphosate ont augmenté. La cellule Vrai du Faux vous explique.

Une promesse faite le 27 novembre 2017

Le président de la République a bel et bien promis l'interdiction du glyphosate dans un délai de trois ans. Dans un message publié sur Twitter, le 27 novembre 2017, Emmanuel Macron dit avoir "demandé au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que l’utilisation du glyphosate soit interdite en France dès que des alternatives auront été trouvées, et au plus tard dans 3 ans".

Ce message est posté par Emmanuel Macron dans un contexte bien précis. Ce jour-là, la France vient de perdre une bataille à Bruxelles. Les Etats membres de l’Union européenne ont voté le renouvellement de l’autorisation du glyphosate pour cinq ans, auquel la France était opposée. Le message d’Emmanuel Macron était donc clair : la France allait interdire seule le glyphosate au plus tard d’ici la fin de l’année 2020.

Une promesse enterrée progressivement

Par la suite, le président de la République a édulcoré son message. Le 25 janvier 2018, Emmanuel Macron a précisé ses intentions dans son discours des vœux à l’agriculture : "Nous devons accélérer la transition pour sortir du glyphosate." Il a ensuite ajouté qu'il ne "laisserait jamais une filière, un agriculteur, sans solution concrète" avant de déclarer : "Je ne suis pas là pour dire 'à telle date on arrête' comme un couperet et il n’y a pas de solution."

L'ambiguïté est renforcée par des positions divergentes au sein même du gouvernement. À l’époque, le ministre de l’Ecologie, Nicolas Hulot, a plaidé pour une inscription dans la loi de cette échéance des trois ans, mais le ministre de l’Agriculture s'y est opposé. "Il n’est pas nécessaire que ce soit dans la loi dès lors que nous prenons des engagements", a argumenté Stéphane Travert, le 25 mai 2018 sur franceinfo. Quelques jours plus tard, dans la nuit du 28 au 29 mai 2018 l’Assemblée nationale a rejeté des amendements visant à inscrire la sortie du glyphosate en 2021 dans la loi agriculture et alimentation. Cet amendement était d’ailleurs porté par Matthieu Orphelin, député LREM proche de Nicolas Hulot.

Vente record de glyphosate en 2018

Il est toutefois impossible de dire si les ventes de glyphosate ont augmenté ces trois dernières années, comme le laisse entendre Yannick Jadot. Les derniers chiffres rendus publics par le Commissariat général au développement durable (rattaché au ministère de la Transition écologique et solidaire) s’arrêtent en 2018.

En revanche, cette étude du Commissariat général au développement durable publiée en 2020 révèle que les ventes de glyphosate ont progressé en France de 2009 à 2018. L’année 2018 à elle seule constitue bien un record puisque 9 723 tonnes de glyphosate ont été vendues cette année-là, contre 6 292 en 2009. Ce record est d’autant plus remarqué qu'une légère baisse des ventes de glyphosate était enclenchée depuis 2015.