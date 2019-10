DIRECT. Polémique sur l'interdiction des pesticides : posez vos questions à Pierre Monégier, journaliste d'"Envoyé spécial"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PESTICIDES

: Si vous l'avez manqué hier soir, voici un extrait du reportage de Virginie Vilar et Pierre Monégier. Ce dernier sera en chat à 11h pour répondre à vos questions sur ce sujet.



: Il est 9 heures, voici le point sur l'actualité :



• C'est officiel. Le président Evo Morales a été réélu au premier tour, avec plus de 10 points d'avance sur son rival. Mais ce résultat est très contesté. L'Union européenne demande un second tour.



Un mois après l'incendie de Lubrizol, à Rouen (Seine-Maritime), les causes de ce sinistre sont toujours indéterminées. Le parquet indique que les investigations n'ont pas permis "de déterminer, à ce jour, la localisation précise du départ" du feu.



• Os, vis, plastiques dans des purées pour bébé... La cellule d'investigation de Radio France s'est intéressé au géant de la restauration collective Elior. Et ce qu'elle a découvert n'est pas très appétissant.



• Les trottinettes électriques font leur entrée dans le code de la route. Un décret précise ce matin les règles que ses conducteurs doivent désormais respecter : pas de circulation sur les trottoirs, pas d'écouteurs, 25km/h maximum.



"Envoyé Spécial" a diffusé hier soir un reportage sur les relations compliquées entre riverains et agriculteurs. Si vous avez des questions après avoir visionné ce reportage, l'un de ses réalisateurs sera en chat dans ce direct à 11h. Vous pouvez lui poser vos questions dès maintenant !

