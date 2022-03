Deux tiers des fruits, légumes, et céréales non bio, contiennent des résidus de pesticides, selon une ONG

L'ONG Générations futures réclame un "plan d'urgence de réduction de l'usage des pesticides" et "un soutien accru à l'agriculture biologique".

Une présence sous-estimée. L'ONG Générations futures, qui scrute régulièrement la présence de pesticides dans les fruits et légumes destinés à la consommation, déplore l'existence de résidus dans près de deux tiers des fruits, légumes et céréales non bio.

L'ONG base son rapport sur les données fournies par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Cette dernière a founi pour l'année 2020 des échantillons distinguant les végétaux bio et ceux "issus de l'agriculture utilisant la chimie de synthèse".

Une nouvelle méthode d'analyse

La DGCCRF a publié des résultats non seulement sur les résidus supérieurs à la "limite de quantification", c'est-à-dire dont les laboratoires peuvent donner la concentration, mais aussi ceux supérieurs à la "limite de détection, mais non quantifiés".

Selon l'analyse de l'ONG, 45,9% de l'ensemble des échantillons, bio et non-bio, révèlent des résidus de pesticides supérieurs à la limite de quantification. Le pourcentage passe à 54,5% en ne considérant que les produits non-bio où sont détectés des résidus supérieurs à la limite de quantification, et à 63,1% sur les résidus dans les produits non bio supérieurs à la limite de détection.

En conséquence, Générations futures réclame un "plan d'urgence de réduction de l'usage des pesticides" et "un soutien accru à l'agriculture biologique".