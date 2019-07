Des antibiotiques, des additifs alimentaires et des pesticides ont été détectés pour la première fois en mer

"C'est la première fois qu'on montre que l'activité humaine se retrouve dans les eaux côtières, mais aussi plus au large", a déclaré l'un des coordinateurs du programme.

Envie d'une baignade en pleine mer ? Sachez que des antibiotiques, des additifs alimentaires ou encore des pesticides ont été détectés pour la première fois en mer, après avoir été transportés parfois sur de longues distances. C'est le résultat des travaux de chercheurs réunis autour du programme européen Jerico-Next, coordonné par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer).

"C'est la première fois qu'on montre que l'activité humaine se retrouve dans les eaux côtières, mais aussi plus au large", a déclaré à l'AFP Laurent Delauney, l'un des coordinateurs du programme, vendredi 5 juillet. Cette découverte a été rendue possible par la mise en place d'outils de mesure beaucoup plus précis que ceux existants jusqu'à présent pour surveiller les eaux côtières.

Certains antibiotiques, herbicides, hydrocarbures ou additifs alimentaires, comme de l'édulcorant, provenant de boissons allégées en sucre notamment, ont été retrouvés en mer Baltique et mer de Norvège, mais aussi en mer du Nord.