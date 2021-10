Cimetières : certaines communes adoptent déjà l'interdiction des pesticides

Avant même l'interdiction d'utiliser des pesticides dans l'enceinte des cimetière, qui entrera en vigueur pendant l'été 2022, plusieurs communes ont anticipé ce changement et ont décidé de ne plus en utiliser, malgré la grande chasse aux mauvaises herbes. C'est notamment le cas de Mulhouse (Haut-Rhin) dont les cimetières couvrent 33 hectares. Il a été décidé d'opter pour le zéro produit chimique pour éliminer les mauvaises herbes. Depuis, dans les allées, la végétation recouvre peu à peu les gravillons sans que cela ne gêne les familles des disparus.





Les méthodes écologiques demandent plus d' entretien





Avec les pesticides, il suffisait de deux épandages pour venir à bout des mauvaises herbes, néanmoins avec les méthodes écologiques, un entretien plus poussé doit être réalisé. "Aujourd'hui, on est obligé de passer la tondeuse, les broussailleuse, on est revenu aux méthodes ancestrales", raconte Ingrid Bourgeois-Muller responsable des cimetières. C'est donc l'une des solutions pour des cimetières plus verts et moins coûteux.