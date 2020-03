Antilles : le poison du chlordécone

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

C'est un poison invisible qui ronge les Antilles, un pesticide présent dans la terre, l'eau et les corps des Martiniquais : le chlordécone. Pendant des années, Juvénal Rémir, un agriculteur, a utilisé le pesticide dans sa bananeraie sans protection. "On n'avait pas de masque, on n'avait pas de gants, pas de lunettes", déplore-t-il. Le produit, toxique, a été interdit partout en France en 1990 sauf aux Antilles.



Un poison transmis aux jeunes générations



Sous la pression des lobbies bananiers, le chlordécone est utilisé jusqu'en 1993 aux Antilles. La colère gronde en Martinique, alors que les premiers effets du chlordécone apparaissent sur la santé. Les premières victimes sont les ouvriers agricoles. Il y a un record mondial de cancers de la prostate sur l'île. Mais le perturbateur endocrinien frappe aussi les générations suivantes, notamment les femmes enceintes.

