Alimentation : une étude confirme la meilleure qualité des produits biologiques

La qualité des produits bio s'améliore. La journaliste Anne-Claire Le Sann, présente sur le plateau du 12/13, jeudi 3 juin, a épluché l'enquête de 60 millions de consommateurs et fait son rapport.

"Les études scientifiques montrent qu'il y a moins de résidus de pesticides, seulement 14% dans les produits bio, contre 47% pour les denrées conventionnelles", indique la journaliste Anne-Claire Le Sann sur le plateau du 12/13, jeudi 3 juin. L'exemple le plus parlant est celui des fruits et légumes : "En conventionnel, 67% des fruits contiennent des pesticides, et la moitié pour les légumes".

Quelques déceptions

Du côté des produits laitiers, le bio est aussi largement conseillé. "Œufs, crèmes, laits issus de l'élevage bio possèdent des teneurs, notamment en acides gras, supérieurs, dont le fameux oméga 3", ajoute la journaliste. Quelques déceptions en revanche concernant les produits transformés. L'association 60 millions consommateurs a comparé des dizaines de produits de même marque, et "dans la plupart des cas, le bio remporte le match", ajoute Anne-Claire Le Sann. Mais pas toujours. Une soupe de légumes biologique contient ainsi seulement 40% de légumes et 55% d'eau, contre respectivement 51,3% et 46,5% pour le même produit en conventionnel.