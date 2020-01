Pas-de-Calais : Loos-en-Gohelle, une ville exemplaire en matière d'écologie

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Loos-en-Gohelle, dans le Pas-de-Calais, joue sur tous les tableaux pour préserver l'environnement. Elle cumule isolation thermique, récupération des eaux ou encore sensibilisation des enfants. Au pied des plus grands terrils d'Europe, Loos-en-Gohelle est une commune de 7 000 habitants. Trente ans après la fermeture de la mine de charbon, ce village de gueules noires est passé au vert.

L'obsession d'un maire

Un changement impulsé par le maire, Jean-François Caron, qui achève son troisième mandat. Le premier bâtiment passé au vert n'est autre que l'église. Son toit couvert de panneaux solaires rapporte de l'agent, la ville revend l'électricité qu'elle produit. Inciter chaque citoyen à participer à la transition, c'est l'obsession du maire. À Loos-en-Gohelle, chaque logement social qui sort de terre doit respecter des normes écologiques. À la boulangerie aussi on est écolo. Les clients n'hésitent plus à venir avec sacs en toile et boîtes en plastique. Plus de sachets ou de boîtes en carton ici.

