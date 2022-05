Paris : des arbres centenaires menacés au pied de la Tour Eiffel

C’est un bosquet d’arbres centenaires situé au pied du plus célèbre monument de Paris, la Tour Eiffel. Un grand projet de réaménagement des espaces verts voté il y a quelques semaines par la ville de Paris prévoit la construction de nouveaux monuments, comme une bagagerie, à quelques mètres de la Tour Eiffel. Le bâtiment est prévu à moins de 5 mètres d’un platane plus que centenaire. "Un arbre centenaire, si vous attaquez ses racines, c’est littéralement son talon d’Achille. Il est quasiment certain qu’il n’y survive pas", affirme Tanguy Le Dantec, conseiller scientifique pour France Nature Environnement à Paris.

Une pétition signée par plus de 70 000 personnes

La pose de clôtures vitrées à quelques mètres de la Tour Eiffel avait déjà mis à mal les racines de certains arbres, dont certains ont été abattus. Cette fois, ce sont de futurs bureaux qui menacent directement une vingtaine d’arbres. Lancée il y a quelques jours pour sauver les arbres, une pétition a déjà reçu plus de 70 000 signatures.