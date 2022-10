Objectif 2050 : à quoi pourrait ressembler la France dans 30 ans ?

Se projeter dans le futur alors que la crise écologique est dans tous les esprits n'est pas toujours une expérience joyeuse. La chronique « Une planète, des solutions », réalisée par NOWU en partenariat avec France Info, prend le contre-pied ce matin : et si la France réussissait sa transition écolo, à quoi pourrait-elle ressembler en 2050 ?

Quand on parle écologie, le ton est très souvent négatif, il y a peu de projections d’un futur écolo positif, même dans les films et séries c’est très rare. Et le problème c’est que ne diffuser que du négatif, ça laisse entendre qu’il n’y a pas de solutions à la crise écologique.

Pourtant, il y en a comme l'expliquent les scientifiques, et le dire pourrait aider à les mettre en place. D’ailleurs dans une étude de l’Agence de la Transition Écologique (ADEME), 65% des répondant·es affirmaient que la fiction sensibilise et incite à se mobiliser.

Comment faire pour se projeter concrètement dans un avenir positif ?

Les films, les séries mais aussi la publicité ou le journalisme peuvent aider :

Une des façons de changer les imaginaires c’est de changer les environnements dans lesquels on raconte des histoires, si on veut vendre de la crème solaire, ça ne sert à rien de montrer une plage à Hawaï, on pourrait très bien montrer une plage bretonne. Côme Girschig, conférencier Imagine 2050

De même, des séries comme Sex Education ou Euphoria, dans lesquelles les ados se déplacent à vélo peuvent aider à faire rentrer ce mode de déplacement dans les habitudes.

Où trouver des récits positifs du futur ?

Plusieurs possibilités : les conférences d’Imagine 2050 commencent à former scénaristes, publicitaires, journalistes donc ces récits pourraient se multiplier à l’avenir.

L’équipe de NOWU s’est d’ailleurs prêtée à l’exercice en imaginant le quotidien des français·es en 2050 dans une série d’articles publiés cette semaine sur nowuproject.eu, dans laquelle on peut par exemple suivre les visites d’appartement d’un couple, version 2050.

NOWU c’est le média positif pour s’informer et se bouger pour la planète ! Sa mission : permettre aux jeunes européens de devenir des acteurs face aux défis environnementaux grâce à des contenus déculpabilisants et tournés vers les solutions