Nouvelle-Calédonie : la vie simple et vertueuse des "broussards", les cowboys des plaines sauvages

Cap sur la Nouvelle-Calédonie auprès des broussards, des éleveurs qui ont adopté le cheval comme outil de travail. Leur mode de vie se veut simple et respectueux de la nature.

En Nouvelle-Calédonie, des cowboys, que l'on surnomme les "broussards", vivent sur de vastes plaines sauvages. Karlheinz Creugnet, 58 ans, est issu de la quatrième génération d'éleveurs de bétail. Une fois par an, il faut aller chercher des centaines de têtes de bétail, dispersées sur les 1 200 hectares de la propriété. Répartis en petits groupes, les broussards se lancent dans une course effrénée.

Un mode de vie simple

Les broussards n'aiment pas trop le terme de "cowboys". "Pas approprié", selon Karlheinz Creugnet. "Nous, on respecte notre cheval, on respecte nos vaches, et l'élevage ne t'enrichit pas, mais tu vis bien, dans un cadre merveilleux", confie ce dernier. Quand le troupeau est reconstitué, il est mené dans le "carré". Les vaches y sont désinfectées pour tuer les tiques. Pendant que les bêtes se reposent, les broussards se retrouvent autour du traditionnel barbecue, qui réunit toutes les générations. "On est libre", résume Julien Creugnet. Un mode de vie simple, toujours revendiqué par les broussards.