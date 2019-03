Naufrage du navire italien "Grande America" : les autorités se préparent

Les deux nappes d'hydrocarbures libérées par le "Grande America" dérivent désormais à plus de 300 km de large de La Rochelle et menacent toujours les côtes de Gironde et de Charente-Maritime, deux départements placés en préalerte pour anticiper tout risque de pollution.