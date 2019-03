Naufrage du "Grande America" : la pollution menace les côtes françaises

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Un appareil de la Marine nationale a pu filmer la nappe d'hydrocarbures de dix kilomètres de long sur un kilomètre de large, issue des cuves du Grande America. Lorsque le cargo italien a sombré, il était à 330 kilomètres des côtes françaises. La nappe se trouve désormais à 200 km de La Rochelle. L'idée de voir arriver la pollution suscite l'inquiétude des habitants. Les autorités sont attentives à la situation. Elles espèrent que les conséquences de la pollution seront limitées.

45 conteneurs de produits dangereux

"Il faut être réaliste, la pollution arrivera sur les côtes. Mais elle devrait être très atténuée du fait du brassage en mer et du temps que ça va mettre pour arriver sur le littoral", explique Jean-François Fountaine, le maire de La Rochelle. Le bateau git désormais à plus de 4 600 mètres de fond. Il transportait 365 conteneurs, dont 45 de produits dangereux, ainsi que 2 000 véhicules et 2 200 tonnes de fioul lourd. Plusieurs associations envisagent d'attaquer en justice l'armateur italien pour comprendre ce qu'il s'est passé.

