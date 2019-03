Grande America : un naufrage à hauts risques

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le cargo de 213 mètres de long a sombré, le "Grande America" se trouve désormais à plus de 4600 mètres de fond. Il y a deux jours, ce bateau italien avait pris feu à 300 km des côtes françaises. Il transportait 2 200 tonnes de fioul lourd et 365 conteneurs. La fuite de ces milliers de litres d'hydrocarbures, car elle menace les côtes françaises. 45 conteneurs contiendraient des matières dangereuses, des acides sulfuriques et chlorhydriques. Ajouté à cela 2 000 véhicules d'occasion embarqué en Allemagne et destiné au marché africain.

La météo sera déterminante

"On les a vus embarquer des centaines de voitures, de camions de seconde main, et aussi des matières dangereuses destinées aux grands chantiers en Afrique de l'ouest et au Maroc", affirme Jacky Bonnemains de l'association Robin des bois. Il faut désormais s'en remettre à la météo. Dans les prochains jours, les vents et les courants seront déterminants. L'armateur a été obligé de mettre tout en oeuvre pour éviter la pollution.

