"Grande America" : le littoral en alerte

Les nappes d'hydrocarbures avancent à une vitesse de 35 kilomètres par jour, plein est, en direction des côtes françaises. Deux nappes ont été repérées par la marine nationale, l'une longue de 13 kilomètres sur 7, l'autre à 20 kilomètres de là est plus petite. L'urgence est de pomper ces nappes avant qu'elles n'atteignent les côtes. "Nous faisons tout ce qui est possible pour pomper en mer. Mais ce n'est possible que si un certain nombre de conditions météo sont réunies. Il semble qu'il y ait des fenêtres d'accalmies dans les jours qui viennent", a déclaré François de Rugy.

Les pêcheurs sont inquiets

En Charente-Maritime, les habitants sont presque fatalistes. "À chaque fois qu'il y a des pollutions, on en ramasse toujours un peu", déplore un habitant. Les professionnels, pêcheurs et ostréiculteurs, se savent à la merci de cette pollution. Avec la Gironde, le département est en préalerte.

