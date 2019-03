"Grande America" : des barrages flottants ont été mis en place pour la première fois dans le golfe de Gascogne

La préfecture maritime de l'Atlantique a également expliqué, lundi soir, que la pollution émise par le navire italien continue de dériver.

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

La course contre la montre continue dans le golfe de Gascogne. L'amélioration des conditions météorologiques a permis l'installation des premiers barrages flottants, lundi 18 mars, dans la zone du naufrage du "Grande America". "A partir d'aujourd'hui on commence vraiment à avoir des conditions météo qui permettent la mise à l'eau de matériel. Des chaluts avaient déjà été mis à l'eau, les barrages flottants c'est la première fois", a expliqué à l'AFP la préfecture maritime de l'Atlantique.

Plusieurs navires mènent les opérations de lutte antipollution dans la zone, dont "l'Argonaute" et le Sapeur affrétés par la Marine nationale, mais aussi le "Partisan" et le "Ria de Vigo" affrétés par l'Agence européenne de la sécurité maritime (EMSA) ou encore le remorqueur espagnol "Alonso de Chaves". Un second remorqueur espagnol, le "Maria de Maetzu", est attendu mardi dans la zone.

Des amas de fioul lourd

A la verticale de l'épave, qui a sombré le 12 mars par 4 600 mètres de fond après un violent incendie, "une irisation de surface parsemée d'amas de fioul lourd est visible", rapporte la préfecture maritime. Elle ajoute que la pollution initiale émise par le navire italien lors de son naufrage "dérive", sans toutefois spécifier la direction. Cette pollution est "constituée d'amas de fioul lourd disséminés en surface".

Le navire italien, parti de Hambourg pour Casablanca, a coulé à 333 km à l'ouest de La Rochelle avec à son bord 365 conteneurs, dont 45 répertoriés comme contenant des matières dangereuses, plus de 2 000 véhicules, ainsi que 2 200 tonnes de fioul lourd dans ses soutes. Ses 27 occupants ont été secourus et ramenés à Brest, où une enquête pour pollution accidentelle a été ouverte.