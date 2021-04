Moustiques : de nouveaux systèmes innovants pour s'en débarrasser

Aux pieds de Saint-Paul-de-Vence, dans les Alpes Maritimes, un domaine paradisiaque s'étend sur huit hectares. Il attire les touristes fortunés, mais aussi les moustiques. L'endroit est idéal pour se faire piquer : un lagon artificiel au cœur de la végétation. Pour créer une bulle de protection, 219 pièges ont été installés tout autour. L'hôtel ouvre ses portes lundi 3 mai. Tout doit donc être prêt.



Écologique et efficace

"Pour nous, le confort de nos clients est très très important, et donc nous voulons que nos clients puissent profiter de ce magnifique lagon en étant tranquille, et ne pas être dérangés par les moustiques", explique Audrey Jorge, directrice du Mas de Pierre. Selon les spécialistes, le système de pièges mis en place est efficace à 90%. Autre avantage : en ne s'attaquant qu'aux moustiques, il reste écologique et préserve la biodiversité.