Morbihan : les plaisanciers informés des écogestes

Durée de la vidéo : 2 min

C. Wormser, C. Le Calvé, T. Paulin

L’été, dans le golfe du Morbihan, les ports sont complets. Afin de préserver la biodiversité de ce site, une équipe rappelle les écogestes aux plaisanciers.

En période estivale, les ports du golfe du Morbihan font le plein avec 7 000 mouillages et des plaisanciers qu’il faut sensibiliser à la fragilité du site. Anne Boulet et sa collègue sillonnent le golfe depuis 2016 pour informer les plaisanciers. Les équipages d’un bateau, soucieux de l’environnement, adhérent à ce discours. "On n’est venu qu’à la voile, donc on fait tout pour être en symbiose avec la nature lorsqu’on se déplace", témoigne l’un des membres d’équipage.

Des écogestes à appliquer

Sous certains bateaux, se cachent des centaines d’hectares de prairie sous-marine, lieu de vie de nombreux animaux, comme les hippocampes et les sèches. En jetant l’ancre, les plaisanciers les arrachent. Des bouées d’amarrages ont été installées, sauf que certains remettent en doute l’impact du mouillage dans cette zone. Si jeter l’ancre n’est pas interdit, une réglementation est envisageable pour protéger les fonds marins. La mission d'Anne Boulet et sa collègue ne s’arrêtent pas là. Elle se poursuit sur les pontons. Les agents rappellent les écogestes.