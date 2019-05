Montpellier : des plantes sur les trottoirs

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Rue de la Méditerranée, à Montpellier (Hérault). C'est ici que tout a commencé. Le comité de quartier a fleuri les façades et les trottoirs, une idée qui s'est propagée ensuite à toute la ville. Mais avant de planter dans les rues, il faut d'abord retrouver la terre. "On rencontre souvent du béton sur 20 à 30 centimètres, on purge le béton afin de retrouver le terrain naturel", explique Antoine Clérivet, prestataire de service.

Des plantes résistantes à la sécheresse

"C'est bien, ça va faire un peu plus gai", souligne une habitante. À quelques mètres de là, une rue est devenue en deux ans seulement l'exemple à suivre. Rue sinistre, elle est devenue très attrayante, particulièrement l'été, où les fleurissements abaissent la température. Les plantes sont choisies pour leur résistance à la sécheresse et seulement 5% des plantations échouent. Lancée il y a six mois, la démarche rencontre un vrai succès.

Le JT

Les autres sujets du JT