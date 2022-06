We Demain : le défi de la montée des eaux pour les communes du littoral français

D’après une étude​, d’ici 2100, 10% des propriétés côtières seront potentiellement inondables, des biens achetables que l'on estime entre 10 et 50 milliards d’euros. D’ici à 2050, plus des 5% des transactions dans quelque 80 communes correspondront à des biens qui seront inondables. Entre les années 2016 et 2021, 15 000 habitations vendues seront inondables d’ici 2050 et leurs propriétaires n’en ont peut-être pas conscience.

Le besoin des villes de s’adapter face à la montée des eaux

Que ce soit à Dunkerque, Calais ou bien La Rochelle, de nombreuses villes du littoral français font face à des risques d’inondation accrus. Si les conséquences déjà observables vont s’accélérer, des mesures ont néanmoins été prises depuis des traumatismes comme la tempête Xynthia en 2010, rappelle Emmanuelle Vibert.





La journaliste prend également en exemple Quartier Matra​, situé à Romorantin, dans le Loir-et-Cher, où la commune a effectué un travail d'urbanisme important (système de drainage, systèmes d’alerte, des habitations surélevées…) qui permet aux habitants de vivre jusqu’à une certaine montée du niveau de l’eau de la rivière.