Littoral : l’érosion a changé le visage des côtes françaises

Incendies, inondations, bétonisation... Les aléas climatiques et l'activité humaine changent les paysages français. Pour s'en rendre compte, il suffit de consulter le nouvel atlas publié par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN). On peut notamment mesurer l'érosion côtière. Ces cartes peuvent servir d’outil pour adapter les villes à ces changements. La mer, par exemple, gagne chaque année du terrain. En 50 ans, elle a grignoté 30 km2 de littoral.

126 communes particulièrement exposées à l’érosion

L’érosion s’est accélérée ces dernières années. "Les deux phénomènes à l’origine de cette érosion sont la montée des eaux, liée au changement climatique, qui va venir augmenter un petit peu le niveau de la mer sur la terre, et des tempêtes qui sont plus régulières et plus intenses, qui vont avoir tendance à éroder plus fortement les côtes", explique Swann Lamarche, expert à l'IGN. Le gouvernement a dressé une liste de 126 communes particulièrement exposées à l’érosion.