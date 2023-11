Crise climatique : l'archipel des Maldives menacé d'être englouti sous les eaux

Les îles des Maldives, au sud de l'Inde, sont déjà grignotées par la montée des eaux. Pour y remédier, les gouvernements successifs construisent des digues, mais aussi des îles artificielles. Un projet qui ne convainc pas tout le monde.

Au sud de l'Inde, l'archipel des Maldives est réputé pour ses îles désertes, ses coraux et ses poissons. Mais ce décor idyllique devrait bientôt disparaître à cause de la montée des eaux. L'an dernier, sur la petite île de Dhiffushi, les habitants constataient déjà de premières conséquences. "Quand j'étais enfant, avec mes amis, on jouait au foot ici, il y avait un petit terrain", raconte Ibrahim Anil, un habitant, en pointant du doigt une zone aujourd'hui recouverte d'eau.



Des îles artificielles construites

80% du territoire se situe moins d'un mètre au-dessus du niveau de la mer. Avec le réchauffement, le corail, barrière naturelle, meurt petit à petit. Un phénomène qui accélère la montée de l'eau. Ces dernières années, les gouvernements successifs construisent des digues autour des îles pour tenter de limiter la casse. Des îles artificielles ont aussi été construites. Face à l'accélération du phénomène, de plus en plus d'îles sont construites, et celles qui existent déjà sont rehaussées. Mais ces travaux ont un coût pharaonique, divisent le pays et sont critiqués par les associations de défense de l'environnement.